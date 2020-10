Ancora una volta, ed è la terza consecutiva, l’Ambrì Piotta non riesce a cogliere l’attimo. Ed allora alla Valascia contro il Losanna è arrivata un’altra sconfitta - la terza, appunto - oltre il sessantesimo. Che al di là della parziale soddisfazione di essere andato a punti per la quarta partita di fila, suscita comunque qualche rimpianto. Perché dopo un periodo iniziale oltremodo complicato, dominato dal Losanna ma chiuso comunque sullo zero e zero, i leventinesi sono cresciuti. Ed anche parecchio. Sono stati in grado di fare gioco pari con i vodesi ma hanno da un lato sprecato troppo in fase offensiva, concedendo dall’altro con troppa ingenuità l’opportunità al Losanna di tornare in partita e di vincerla poi all’overtime.

Ingenuità e dettagli

E proprio il supplementare fotografa bene quella...