L’ultima volta che l’Ambrì Piotta vinse le prime tre partite di campionato, Luca Cereda giocava in seconda linea, al centro di Demuth e Somervuori. Storia di 15 anni fa, campionato 2006-07. Guarda caso, anche quella stagione iniziò con un successo per 2-1 in casa dello Zurigo (reti di Domenichelli e Pont), al quale seguirono due vittorie casalinghe contro Zugo e Rapperswil. La speranza, per i biancoblù, è che le analogie finiscano qui. Dopo quella partenza a razzo, infatti, la squadra di Pekka Rautakallio si spense. La serie positiva si concluse alla quarta giornata: 7-1 a Kloten. Tra il 13 ottobre (nono turno) e il 14 novembre, l’Ambrì Piotta perse dieci gare consecutive. L’ultima, un clamoroso 9-1 in un derby alla Resega, costò il posto al tecnico finlandese, rimpiazzato da Larry Huras. I...