Tra un derby e l’altro - il prossimo è in programma venerdì - stasera l’Ambrì Piotta va a trovare uno dei suoi avversari preferiti, quel Ginevra già battuto tre volte su tre in stagione. Assorbita la sconfitta contro il Lugano, ieri i biancoblù non si sono allenati: «Un po’ per riposare il corpo, ma soprattutto per liberare la testa», ci spiega Luca Cereda. «A livello fisico, allenarci non avrebbe causato molto dispendio di energie. Sarebbe bastato gestire il volume di lavoro. La cosa importante, dopo una partita, è recuperare a livello emotivo. Soprattutto in questo periodo, così ricco di incontri».

Il tecnico ticinese torna poi sul derby di domenica, perso 1-3: «Sul piano del gioco è stata una sfida equilibrata. I bianconeri hanno avuto i loro buoni momenti, noi i nostri. Nessuno ha preso...