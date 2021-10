Dopo la sconfitta esterna di venerdì a Zugo, l’Ambrì Piotta era atteso ad un pronto riscatto sabato contro l’Ajoie alla Gottardo Arena. I giurassiani, reduci dal successo casalingo contro lo Zurigo si presentava in Leventina con le ali ai piedi.

Primo tempo

Sin dalle prime battute di gioco i biancoblù hanno fatto capire all’avversario le proprie intenzioni, visto che lo hanno aggredito immediatamente, insediandosi con continuità dalle parti di Wolf. Dapprima ci prova D’Agostini, il tiro però scheggia il palo della gabbia difesa dall’estremo difensore giurassiano. L’Ambrì spinge, perché intuisce che è il momento buono per mettere pressione. Autore di una conclusione dalla linea blu, Michael Fora segna al 5’34’’ il gol del vantaggio dell’Ambrì Piotta nel giorno del suo 26. compleanno, aprendo così le danze. I leventinesi proseguono nel pressing, e tirano con regolarità verso Wolf, che tuttavia riesce a non capitolare. Il dominio dell’Ambrì è netto, purtroppo le occasioni non vengono sfruttate. Si va alla pausa con un po’ di rammarico, ma con fiducia.

Secondo tempo

La formazione di Luca Cereda rimane aggressiva e sin dalle fasi iniziali del tempo centrale torna a premere con insistenza verso Wolf. Grassi, Regin e D’Agostini vanno vicini al 2-0. E invece, al 22’22’’ – contro l’andamento del gioco – arriva il pareggio di Maxime Fortier, che approfitta di un errore in fase difensiva dell’Ambrì. Coriacei però i biancoblù non mollano e nei minuti successivi ci mettono determinazione nell’inseguire la rete del nuovo vantaggio. Che giunge cinque minuti esatti dopo l’1-1 dei giurassiani: la realizza Elias Bianchi, che transitava davanti a Wolf un po’ per caso. Il gol è meritato. L’Ambrì può respirare, ma non distrarsi. L’Ajoie dal canto suo riesce comunque a gestire il ghiaccio e a preoccupare la formazione biancoblù, che è cosciente di non dover allentare la concentrazione. Il tempo passa in modo spedito. Fora e compagni vogliono chiudere il discorso e spingono alla ricerca del doppio vantaggio. Le energie però iniziano a mancare e la linea degli stranieri dei biancoblù non riescono a fare la differenza, sprecando troppo sotto porta. Si va nuovamente negli spogliatoi con l’Ambrì in vantaggio, il minimo dei vantaggi.

Terzo periodo

Pronti, partenza, via e l’Ajoie trova dopo una quarantina di secondi il pareggio, grazie ad uno svarione difensivo colossale dei biancoblù, che costringe l’Ambrì ha ricominciare di nuovo da zero. Ciò che si era visto sul finire del tempo centrale, ossia una certa mancanza di energia, la si ritrova all’inizio dell’ultimo. I leventinesi faticano maledettamente, i giurassiani addirittura sembrano più freschi e tengono alta la difesa davanti a Wolf. L’Ambrì ha il merito di non mollare e di provarci a sprazzi. Ma appunto sono solo sprazzi, fiammate. Manca la continuità e gli sforzi rendono tutto più complicato. La lucidità in casa leventinese inizia ad appannarsi e il tempo che scorre non concilia la tranquillità. L’Ajoie tiene botta e resiste all’assalto dei biancoblù che negli ultimi dieci minuti ci provano con Kostner, Kneubühler e Burren. Nemmeno una superiorità numerica in suo favore, permette all’Ambrì di cambiare l’inerzia della partita a sei minuti dal termine, malgrado i tiri di Burren e il palo di D’Agostini. Rientrato Pouilly è invece l’Ajoie a farsi pericoloso in contropiede davanti a Conz, con Romanenghi, che però fallisce. Il pubblico spinge l’Ambrì, squilla la sirena. Si va all’overtime.

Overtime

I leventinesi lo iniziano in superiorità numerica. E dopo trenta secondi l’agonia finisce con la sassata di Dario Bürgler, che consegna agli archivi questa sfida e permette all’Ambrì di mettere due punti nel carniere.

IL TABELLINO

Ambrì Piotta – Ajoie d.s. 3-2 (1-0, 1-1, 0-1, 1-0 )

Reti: 5’34’’ Fora (Zwerger) 1-0. 22’22’’ Fortier (Schmutz) 1-1. 27’21’’ Bianchi (Burren) 2-1. 40’41’’ Fortier (Devos) 2-2. 60’39’’ Bürgler (Zwerger, in 5c4) 3-2.

Spettatori: 6.442.

Arbitri: Hebeisen/Dipietro (Cattaneo/Gnemmi).

Penalità: 1x2’ c. Ambrì; 3x2’ c. Ajoie.

Ambrì Piotta: Conz; Fora, I. Dotti; Kozun, Regin, D’Agostini; Hietanen, Burren; Bürgler, Heim, Kneubühler; Pezzullo, Z. Dotti; Pestoni, Grassi, Zwerger; Hächler, Fischer; Trisconi, Kostner, Bianchi.

Ajoie: Wolf; Birbaum, Pouilly; Wannström, Devos, Schmutz; Helfer, Hauert; Fortier, Frossard, Macquat; Eigenmann, Joggi; Rohrbach, Romanenghi, Huber; Bogdanoff, Gfeller; Frei, Ness, Schnegg.

Note: Ajoie senzaHänggi, Rouiller (ammalati), Asselin e Gauthier-Leduc (infortunati).

GLI ALTRI RISULTATI

Davos – Bienne 8-0. Friburgo Gottéron – Zugo d.s. 4-5. Losanna – Rapperswil 2-5. Lugano - Ginevra 1-4.

LA CLASSIFICA

1. Friburgo Gottéron 20/42. 2. Bienne 21/42. 3. Zugo 18/38. 4. Davos 18/37. 5. Rapperswil Lakers 20/33. 6. ZSC Lions 18/30. 7. Ambrì Piotta 20/29. 8. Losanna 19/27. 9. Lugano 21/26. 10. Berna 19/22. 11. SCL Tigers 20/20. 12. Ginevra Servette 20/19. 13. Ajoie 18/13.

