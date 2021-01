Sfuma per l’Ambrì la possibilità di inanellare un’altra vittoria in questo inizio di 2021: i biancoblù sono stati sconfitti a Berna per 3 a 1.

Dopo un primo tempo difficoltoso durante il quale avevano subito due reti in inferiorità numerica (S. Moser all’8’ e Jeffrey al 14’), i leventinesi sono riusciti nel secondo periodo a mettere sotto pressione i padroni di casa, accorciando al 32’ grazie a Müller. Solo quattro minuti dopo, però, in controtendenza rispetto all’andamento del gioco, il Berna ha nuovamente portato il proprio vantaggio a due lunghezze grazie alla linea degli stranieri (36’, seconda rete di Jeffrey).

In seguito ad un primo tempo non proprio brillante chiusosi a reti inviolate, i bianconeri hanno aumentato il proprio ritmo, riuscendo a superare Punnenovs in ben tre occasioni. All’1-0 di Boedker (23’) ha seguito la doppietta di un ispirato Bertaggia (26’ e 40’). Nel terzo tempo, Bürgler ha messo la vittoria in cassaforte segnando il 4-0 su un grande assist di Fazzini. Ci ha pensato poi nuovamente Bertaggia ad abbellire il risultato, segnando su rigore il 5-0 e firmando la tripletta (48’).