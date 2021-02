Nelle prime battute è l’Ambrì Piotta a offrire le cose migliori in attacco con i vari Müller, Perlini e Trisconi. Al 5’16’’ ci prova Novotny, ma Aeschlimann è attentissimo. All’8’, durante il primo power-play biancoblù, il portiere grigionese pasticcia con il bastone: Nättinen non approfitta della porta sguarnita. All’11’ sono i padroni di casa a sprecare una superiorità numerica. Al 13’48’’, però, il Davos trova comunque il gol del vantaggio con Baumgartner, liberissimo di colpire nello slot su assist di Wieser da dietro la gabbia. Nei minuti successivi, i gialloblù giocano altre due volte con l’uomo in più, ma Ciaccio e il box-play resistono.

Al 23’08’’ l’Ambrì Piotta guadagna un power-play, ma appena 12 secondi dopo è Corvi a segnare il 2-0 in shorthand, conseguenza di un disco in attacco perso da Nättinen e di un indisturbato assolo di Ambühl. Flynn potrebbe subito accorciare le distanze, ma spreca da due passi un invito di Zwerger. Al 25’09’’, un secondo dopo il rientro del penalizzato Canova, Frehner firma il 3-0 con una bella azione personale favorita da dalla leggerezza leventinese, ad immagine di Perlini. Al 33’45’’, con Grassi espulso, Nygren trova il 4-0 dalla distanza. Ciaccio lascia il posto a Conz. Al 35’ è Pinana (rientrato dopo una brutta discata subita al 27’) a finire sulla panchina dei cattivi. Al 39’08’’ arriva pure il 5-0 di Kienzle, che devia un tiro di Marc Aeschlimann.

Reazione d’orgoglio dell’Ambrì Piotta, che al 41’45’’ trova la prima rete grazie ad una precisa conclusione di Ngoy. Al 44’23’’, con Palushaj espulso, arriva pure il rapido raddoppio di Nättinen. Per il finlandese si tratta del 17. gol in 24 partite. Dopo qualche minuto di sali e scendi, il tentativo di rimonta leventinese riprende al 54’29’’ grazie al 5-3 di Zwerger, favorito da un erroraccio col bastone del portiere grigionese. Al 56’ gli ospiti si trovano nuovamente in power-play. Il disco buono capita a Perlini, ma il suo tiro dallo slot viene deviato. Al 58’35’’ Cereda chiama il time-out, poi toglie Conz a 1’12’’ dalla sirena. Il punteggio non cambia più.