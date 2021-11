La paura di sbagliare inizia a prendere il sopravvento: i biancoblù resistono bene in inferiorità numerica e si difendono con ordine. Con il passare dei minuti però il Bienne cresce e prende completamente in mano la sfida: la retroguardia leventinese prova a reggere ma al 56’27’’ Hofer la decide in powerplay (espulso Zaccheo Dotti). Il forcing finale – segnato da alcune penalità – non dà i risultati sperati. Finisce 3-2.