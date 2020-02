A produrre il primo squillo è Novotny, che ben servito da Hofer impegna Charlin dopo appena un minuto. Il Ginevra non si scompone e inizia a controllare il gioco, spezzando spesso e volentieri le iniziative biancoblù. La squadra di Cereda è comunque brava a sfruttare alcune giocate superficiali degli ospiti. In particolare al 7’16’’, con D’Agostini abile a recuperare il disco dietro la porta ginevrina e a servire un cioccolatino a Dotti: il tiro del difensore ticinese s’infrange però sulla spalla di Charlin. L’occasione più pericolosa del Ginevra si presenta pochi secondi dopo: il tiro di Patry supera Conz ma s’infrange sul palo. La seconda parte del periodo iniziale prosegue con i romandi a tenere in mano le redini del gioco e, dall’altra parte, l’Ambrì a tentare di far male al primo spazio buono. Con due bei numeri ci provano D’Agostini (al 12’) e Zwerger (al 14’40’’), ma Charlin è attento. Da parte sua Conz deve gestire solo alcune situazioni potenzialmente pericolose, mentre il tempo si chiude con una secca conclusione di Ngoy bloccata sul più bello nei pressi della gabbia granata.

I leventinesi partono forte pure nel terzo e ultimo periodo. In entrata è Müller a impensierire Charlin. Poco dopo l’Ambrì ha a disposizione il primo power-play, che produce però solo un tiro di D’Agostini. Anzi, a passare in shorthand al 44’54’’ è il Ginevra. Winnik si fa dapprima parare un tiro da Conz; il secondo tentativo alla cieca da dietro alla porta trova invece dapprima una lieve deviazione di Hofer e poi quella decisiva di Müller. Un autogol davvero incredibile. I biancoblù accusano il colpo e già al 45’45’’ si ritrovano in inferiorità numerica. Il Ginevra spinge forte, ma i leventinesi in qualche modo se la cavano. La chance per pareggiare si palesa dunque al 48’10’’, con Bianchi che per poco non riesce a sfruttare un’uscita così così di Charlin. A porta vuota il capitano si fa però anticipare all’ultimo momento. Da una bella ripartenza a opera di Novotny nasce un’altra, buona occasione per i padroni di casa: è il 53’ e Mazzolini - in ottima posizione - si fa anticipare per un soffio. A cinque dal termine Cereda chiama il «timeout» e l’Ambrì si getta in avanti. Al 56’30’’ D’Agostini spaventa Charlin. È l’ultima vera occasione. Anche senza portiere i leventinesi non riescono ad agguantare il pareggio.