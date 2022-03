Niente da fare, neanche stasera l’Ambrì Piotta è riuscito a ridurre il distacco che lo distanzia dal Berna e dal decimo posto, sinonimo di pre-playoff. I biancoblù sono infatti stati sconfitti per 5-1 dal Ginevra, che ha espugnato la Gottardo Arena infliggendo la sesta sconfitta consecutiva ai leventinesi. Gli uomini di Luca Cereda possono recitare il mea culpa per le diverse occasioni sprecate durante il confronto, che stridono con il cinismo mostrato invece dai granata. Fora e compagni hanno inoltre scialacquato un’occasione d’oro per ricucire lo strappo in classifica con gli Orsi – sempre fermo a 10 punti, con 6 incontri ancora da disputare -, visto che il Berna è stato sconfitto per 5-2 nel derby contro il Bienne. Di seguito la cronaca del confronto tra biancoblù e ginevrini.



Primo tempo:

L’Ambrì parte forte e colpisce un’asta con I. Dotti dopo 52’’. I biancoblù spingono e all’8’39’’ passano in vantaggio grazie a Kneubehler, che - con la complicità di Descloux - finalizza al meglio l’ottimo lavoro di Heim e Bürgler. I granata appaiono frastornati, ma al 14’25’’ approfittano di una penalità inflitta a Kostner per impattare il confronto in power-play, grazie a Smirnovs. L’Ambrì reagisce subito, ma la bella azione di Heim al 15’20’’ si stampa sul palo.

Secondo tempo:

In entrata di periodo Conacher commette un ingenuo fallo in attacco e in power-play il Ginevra si porta in vantaggio con Filppula (22’30’’). I biancoblù rispondono con una serie di occasioni capitate sui bastoni di Kneubuehler, Grassi e Trisconi (palo al 29’28’’), ma il disco non finisce mai in rete. Al 35’18’’ sono allora i granata ad allungare il passo, quando Riat pesca Richard in contropiede. A tu per tu con il neoacquisto Juvonen, l’elvetico è freddo e insacca il 3-1.

Terzo tempo:

Chiamato a reagire per evitare la sesta sconfitta consecutiva, l’Ambrì Piotta rientra sul ghiaccio poco concentrato, e incassa il 4-1 dopo appena 31’’, per mano di Filppula. I biancoblù abbozzano una timida reazione, ma i tiri dei vari Grassi, Fora, Pestoni, McMillan e Conacher non impensieriscono più di tanto Descloux. Al 55’25’’, con i padroni di casa in 6 contro 4 (power-play e Juvonen richiamato in panchina), il Ginevra sigla il definitivo 5-1 con Vermin.

Il prossimo incontro dei biancoblù, a cui restano ancora sei partite di regular season da disputare, è in programma sabato sera alla Gottardo Arena, dove giungerà il Berna avversario diretto nella corsa ai pre-playoff.

