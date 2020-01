L'Ambrì torna da Bienne senza punti e con una grana in più: sconfitti per 3-1, gli uomini di Cereda hanno anche perso dopo appena 13' Pinana per infortunio. I biancoblù, oltre alla «solita» lista di assenti, sono scesi sul ghiaccio senza l’acciaccato Upshall e lo sfortunato Hofer, che poco tempo dopo essere tornato a giocare dovrà stare a riposo per altre 3-4 settimane per un infortunio alla caviglia destra. Tra le fila dei padroni di casa ha fatto il suo esordio Otso Rantakari, arrivato in prestito da Davos per sostituire l’infortunato Salmela.

Primo tempo

Partita accesa sin dai primi minuti, con diversi ribaltamenti di fronte e pericoli da una parte e dall’altra. Al 5’ Pinana - seconda rete stagionale per lui -sorprende Hiller e porta in vantaggio i biancoblù. I padroni di casa rispondono tre minuti più tardi con Brunner: gli arbitri vanno a rivedere al video per una presunta interferenza - Künzle viene spinto leggermente da Dotti e frana addosso a Conz - ma Heneisen e Mollard assegnano il gol dopo diversi minuti. Il Bienne, poi, prende in mano il pallino del gioco, ma al 13’ Pinana viene colpito da Riat con il pomello del bastone e si infortuna al ginocchio scontrandosi con Zwerger. Gli arbitri puniscono Riat con una penalità di partita. I leventinesi però non riescono ad approfittare dei 5’ in powerplay, rischiando la beffa in contropiede di Künzle e Ullström.

Secondo tempo

Il periodo centrale si apre con i seeländer in superiorità numerica. Plastino al 41’10’’ copre il disco davanti alla porta di Conz, ma sul successivo rigore Cunti non riesce a trasformare. Passano solo 16’’ e il Bienne sempre con Goi espulso - trova il modo di passare in vantaggio con Schneider. I padroni di casa prendono il controllo e arriva anche il terzo gol: Kohler, al suo primo gol in NL, raccoglie il disco e lo infila alle spalle di Conz al 26’48’’. Gli uomini di Cereda provano a reagire, ma la retroguardia seeländer è ben organizzata. A soli 7’’ dalla seconda sirena, in powerplay, D’Agostini fa tremare i pali della gabbia di Hiller ma il disco non entra.

Terzo tempo

Brunner e Nussbaumer, con Müller espulso, sfiorano il colpo del KO, ma i biancoblù resistono e a parti invertite – fuori Forster - si rendono pericolosi dalle parti di Hiller con Flynn, Bianchi e soprattutto Müller. Il gol però non arriva e la partita si avvia verso il 60’ senza grandi scossoni. Al 55’ Sabolic si rende protagonista di un brutto intervento e spegne le speranze di rimonta dei leventinesi. Cereda tenta il tutto per tutto richiamando Conz a tre minuti dalla terza sirena: D’Agostini ci prova, ma il Bienne resiste fino alla fine.

Il tabellino

BIENNE 3

AMBRÌ-PIOTTA 1

1-1, 2-0, 0-0

Reti: 4’50’’ Pinana (Incir) 0-1; 7’52’’ Brunner (Cunti) 1-1; 21’26’’ Schneider (Rathgeb-Fuchs, esp. Goi) 2-1; 26’48’’ Kohler (Nussbaumer-Schneider) 3-1.

Spettatori: 5.701.

Arbitri: Hebeisen e Mollard (Kovacs e Gnemmi).

Penalità: 3x2' e 1x5’ + p.p. (Riat) contro Bienne; 5x2’ + 1x10’ (Sabolic) c. Ambrì-Piotta.

Bienne: Hiller; Moser, Kreis; Rajala, Ullström, Fuchs; Forster, Rathgeb; Schneider, Nussbaumer, Riat; Rantakari, Fey; Künzle, Cunti, Brunner; Sataric; Neuenschwander, Gustafsson, Tschantré; Kohler.

Ambrì-Piotta: Conz; Dotti, Fora; Bianchi, Goi, Trisconi; Fischer, Plastino; Sabolic, Flynn, D’Agostini; Jelovac, Ngoy; Hinterkircher, Müller, Zwerger; Pinana, Fohrler; Incir, Dal Pian, J. Neuenschwander.

Note: Bienne senza Salmela, Lüthi, Ulmer, Hügli e Pouliot (inf.). Ambrì-Piotta s. Upshall, Rohrbach, Hofer, Kneubuehler, Kostner, Novotny (inf.), Moor, A. Neuenschwander e Payr (Ticino Rockets). Al 21’10 rigore sbagliato da Cunti. Pali: 39’57’’ D’Agostini. Time-out: Ambrì-Piotta 57’04’’. Ambrì Piotta senza portiere dal 57’04’’ al 60’.

