Rien ne va plus in Leventina. L’Ambrì Piotta è stato battuto per 3-1 dal Rapperswil e ha così subito la quinta sconfitta consecutiva. I biancoblù sono pure stati superati in classifica dal Berna e si trovano ora all’11. posto.

Primo tempo

Al 40’’ l’Ambrì Piotta si crea una grande occasione, ma Kostner non riesce a servire Trisconi, solo davanti allá porta di Bader. Qualche secondo più tardi è Ness a sprecare l’opportunità di portare avanti il Rapperswil. Al 6’0r5’’ viene espulso Clark: l’Ambrì combina un pasticcio sulla línea blu offensiva, Lehmaann parte in contropiede con Rowe e al 7’12’’ porta in vantaggio i padroni di casa. I biancoblù reagiscono inmediatamente e trovano il pareggio con Mazzolini all’8’32’’. Novotny al 14’33’’ porta in vantaggio i leventinesi, ma segna con la mano e gli arbitri annullano.

Secondo tempo

Al 21’21’’ Hächler finisce sulla panchina dei cattivi: il box biancoblù regge bene. Così come regge senza problema quando al 27’59’’ è Kneubuehler a farsi espellere. Al 35’0’’ l’Ambrì Piotta si ritrova a giocare in doppia superiorità numérica per 1’40’’, ma spreca incredibilmente la ghiottissima occasione per portarsi in vantaggio.

Terzo tempo

Il periodo inizia malissimo per l’Ambrì, che al 40’47’’ subisce la rete di Eggenberger, lesto a deviare in gol un passaggio di Rowe. Al 50’00’’ Daniele Grassi prova lo slalom, ma si suo tiro è bloccato da Bader. Al 58’37’’ ancora Eggenberger realizza la rete che chiude i conti.

IL TABELLINO

Rapperswil – Ambrì Piotta 3-1 (1-1, 0-0, 2-0)

Reti: 7’12’’ Lehmann (Rowe, in 4c5!) 1-0. 8’32’’ Mazzolini 1-1.40’47’’ Eggenberger (Rowe) 2-1 58’37’’ Eggenberger (Lehmann) 3-1.

Arbitri: Hebesein/Piechaczek; Altmann/Wolf. Penalità: 3x2’ c. Rapperswil; 3x2’ c. Ambrì.

Rapperswil: Bader; Egli, Randegger; Clark, Cervenka, Moses; Vukovic, Jelovac; Lehmann, Rowe, Eggenberger; Sataric, Maier; Schweri, Dünner, Wick; Forrer, Wetter, Loosli; Ness.

Ambrì Piotta: Conz; Fora, I. Dotti; Zwerger, Müller, Perlini; Hächler, Fischer; Grassi, Novotny, Incir; Fohrler, Z. Dotti; Trisconi, Kostner, Mazzolini; Ngoy, Pezzullo; J. Neuenschwander, Dal Pian, Kneubühler.

Note: Rapperswil senza Dufner, Nyffeler, Payr, Profico (tutti infortunati) e Rochov (ammalato); Ambrì privo di Bianchi, D’Agostini, Flynn, Goi e Nättinen (tutti infortunati).

GLI ALTRI RISULTATI

Ginevra – Bienne 1-4. Losanna – Friburgo 1-2. ZSC Lions – Berna 2-5.

LA CLASSIFICA

1. Zugo 42 partite/98 punti. 2. Friburgo Gottéron 45/79. 3. Ginevra 42/76. 4. ZSC Lions 44/76. 5. Lugano 43/73. 6. Losanna 40/68. 7. Bienne 43/68. 8. Davos 44/67. 9. Rapperswil 46/50. 10. Berna 40/45. 11. Ambri Piotta 45/44. 12. Langnau 42/30.

