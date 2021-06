Juuso Hietanen è il nuovo straniero dell’Ambrì Piotta, con cui ha firmato un contratto valido una stagione Il 36.enne difensore finlandese nella scorsa era in forza in KHL con la maglia della Dinamo Mosca, con cui ha totalizzato 27 punti in 65 partite. Con la nazionale finlandese Hietanen ha conquistato due argenti mondiali e un bronzo olimpico.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Hämeenlinna, dopo quattro stagioni nella massima lega finlandese, Juuso si è trasferito in Svezia, prima al Brynäs IF (per 3 stagioni) e poi al HV71 (1 stagione), mettendo a referto 114 punti in 241 presenze nel massimo campionato svedese. Dalla stagione 2011-2012 ha militato in KHL, 4 stagioni nella Torpedo Nizhny Novgorod e le ultime 6 nella Dynamo di Mosca. In totale Juuso ha collezionato 612 presenze nel massimo campionato russo condite da 88 gol e 194 assist.