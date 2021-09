Il power-play dell’Ambrì Piotta, dopo sette partite e 48 minuti di superiorità numerica, ha una riuscita del 3,45%. Una percentuale ridicola, logicamente destinata a salire con l’avanzare del campionato.

In attesa che la situazione si sblocchi – possibilmente già questa sera contro il capolista Bienne, ospite alla Gottardo Arena – la statistica certifica le attuali difficoltà dei leventinesi, reduci da quattro sconfitte consecutive. Con l’uomo in più, i biancoblù hanno segnato soltanto una rete, realizzata da Kozun nella seconda giornata, al debutto nella nuova pista con il Friburgo. Come se non bastasse, la squadra di Cereda ha già incassato due reti in shorthand. Il bilancio del power-play è quindi negativo. «A volte è un po’ frustrante», ci dice Dario Bürgler. «Segnare in power-play ci aiuterebbe...