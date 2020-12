Si ferma a tre successi la striscia positiva dell’Ambrì Piotta, sconfitto 1-3 dal Langnau, fanalino di coda del campionato. Dopo le belle prestazioni offerte contro il Ginevra e due volte contro il Davos, Fora e compagni non sono dunque riusciti a ripetersi. Incapaci di concretizzare la maggior mole di lavoro e di occasioni nei primi venti minuti di gioco, i biancoblù si sono via via sfilacciati. Il primo tempo si è chiuso senza reti, con i leventinesi più propositivi e pericolosi (18 tiri a 5!), ma troppo imprecisi nelle conclusioni. Nel periodo centrale si è battagliato su ogni disco, con i Tigers decisamente meno timidi rispetto alla prima frazione. Al 27’20’’, con Grassi penalizzato, il Langnau ha così trovato la rete del vantaggio grazie a una deviazione di Berger. Qualche secondo prima, Hächler non era riuscito a liberare il terzo, favorendo la rete ospite. Le cose si sono poi complicate terribilmente all’inizio del terzo tempo: Maxwell ha segnato il 2-0 al 40’32’’, Neukom ha trovato il 3-0 appena 34 secondi dopo (41’06’’). Un micidiale uno-due favorito anche dalle concessioni difensive dei padroni di casa. Cereda ha chiamato immediatamente il time-out, ma per vedere l’Ambrì segnare si è dovuto attendere il 56’12’’, quando Müller ha superato Punnenovs in power-play, con Ciaccio richiamato in panchina per far posto a un sesto giocatore di movimento.