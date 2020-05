Nonostante le molte incertezze legate al coronavirus e al prossimo campionato, l’Hockey Club Ambrì Piotta ha annunciato l’apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2020-21. L’augurio e la speranza del club leventinese, si legge in una nota stampa, «sono quelli di vedere confermate la passione e la partecipazione del proprio pubblico attraverso il rinnovo della tessera stagionale per sostenere il miracolo biancoblù ed assaporare per un’ultima stagione il fascino unico della Valascia».

La tessera stagionale 2020-21 garantirà l’accesso a tutte le partite casalinghe, incluse le partite speciali, di National League (regular e post season) e di Coppa Svizzera. Di seguito i vantaggi e le novità per gli abbonati 2020/2021: 1) Confermata la «fast lane», l’entrata specifica e velocizzata riservata agli abbonati spalti; 2) Gli abbonati avranno il privilegio di scegliere per primi il proprio posto nella nuova pista a partire dalla stagione 2021-22; 3) Ogni abbonato che paga la tessera entro il 15 luglio, partecipa al sorteggio di 37 abbonamenti i quali saranno consegnati a casa da parte di un membro della prima squadra o da un dirigente HCAP; 4) Per gli abbonati in tribuna viene introdotto il «club sale», cioè la possibilità di mettere in vendita il proprio posto quando si è impossibilitati di recarsi alla Valascia.

Con fiducia, «la società parte dal presupposto che la prossima stagione potrà disputarsi in termini normali, dunque insieme ai tifosi. Se ciò non dovesse essere possibile, sarà volontà e premura del club offrire agli abbonati una soluzione adeguata». Il club leventinese chiede sin d’ora comprensione in attesa di ciò che sarà deciso dalle autorità competenti. La prenotazione del proprio abbonamento può essere effettuata sul sito abo.hcap.ch. Per informazioni: info@hcap.ch.

©CdT.ch - Riproduzione riservata