L’Ambrì Piotta non ha fatto sconti al suo ex allenatore Hans Kossmann, nuovo tecnico del Berna. I biancoblù si sono imposti con un convincente 3-0, facendo la differenza in un terzo tempo giocato con grande intensità. E il discorso playoff è tutt’altro che chiuso per la squadra di Luca Cereda.

Primo tempo

L’Ambrì Piotta si ritrova presto in inferiorità numercia - espulso Neuenschwander - ma il box-play regge bene. La partita è spezzettata, con tante liberazioni vietate. La prima vera occasione per i leventinesi arriva al 10’: servito da Flynn, Müller non supera Karhunen e poco dopo D’Agostini manda a lato di poco. Il Berna tira di più, ma senza creare particolari grattacapi a Conz. Al 12’07’’ è Goi, ben piazzato nello slot, ad impegnare il portiere finlandese del Berna. Gli orsi si fanno pericolosi al 13’16’’: Mursak si presenta solo davanti a Conz, che blocca però con eleganza col guantone.

Secondo tempo

Al 24’19’’ il Berna va vicinissimo al vantaggio: il tiro di Burren dalla linea blu si stampa sull’asta. Gli orsi aumentano il ritmo delle operazioni e pressano l’Ambrì Piotta nel suo terzo di difesa. Davanti i biancoblù faticano a rendersi pericolosi, ma superano comunque pena una penalità fischiata a Fischer. Al 30’59’’ però, con lo specchio della porta quasi completamente aperto, Zwerger si divora un’incredibile occasione. Al 35’42’’ Noele Trisconi riceve quattro minuti di penalità per bastone alto, ma poi in panchina ci finisce anche Blum. E l’Ambrì al 38’29’’ colpisce con Dal Pian in contropiede.

Terzo tempo

I leventinesi ripartono con il piglio giusto, esercitando un granda pressione sulla difesa del Berna. E la seconda rete è più che meritata: la realizza Elias Bianchi, che festeggia così al meglio la sua 500. partita in serie A. Gli arbitri convalidano dopo aver visionato le immagini. E al 47’32’’ arriva anche il 3-0: lo firma D’Agostini con un tiro dei suoi dalla media distanza con i biancoblù in superiorità numerica (espulso Murask). La partita di fatto finisce lì: il Berna non ha più la forza mentale per cercare un’improbabile rimonta, mentre l’Ambrì controlla la situazione sentza abbassare la guardia.

