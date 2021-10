L’Ambrì Piotta resta in bianco

Non è bastata, all’Ambrì Piotta, una prova generosa. Alla Gottardo Arena, al termine di una sfida bella e combattuta, lo Zurigo si è imposto per 2-0.

Primo tempo

L’Ambrì Piotta parte a tutta e dopo soli 50’’ Heim sfiora il gol del vantaggio. Al 3’15’’ è McMillan a sfiorare il palo alla destra di Waeber. Lo Zurigo fatica a farsi invece peericoloso dalle parti di Ciaccio. Phil Baltisberger ci prova al 7’23’’, ma il suo tiro è centrale. All’8’12’’ Krüger riceve quattro minuti di penalità per bastone alto, ma il power-play biancoblù è interrotto da un fallo in attacco di McMillan. Al 12’32’’ si fa penalizzare Fohrler: Kozun si rende pericoloso in contropiede e il box leventinese regge benissimo. Inti Pestoni ci prova al 17’52’’, ma Waeber non si fa sorprendere.