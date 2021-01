Su e giù. Come su un’altalena. O un inesorabile ottovolante di emozioni e soprattutto di prestazioni, che continua a contraddistinguere con costanza - nell’incostanza - la stagione dell’Ambrì Piotta. Un trend che si ripete, un film già visto. Dopo una bella prova - l’ultima in ordine di tempo, quella di giovedì scorso contro lo Zurigo - ecco il susseguente tracollo. Un rovinoso 7-2, quello incassato sabato a Rapperswil, che riporta i biancoblù ai piedi della scala, rimettendo (per l’ennesima volta) tutto in discussione.

Un primo tempo da incubo

Il match, di fatto, si è deciso già nel primo tempo. Anzi, verrebbe da dire già nei primi due minuti. Sono infatti bastati 107 secondi ai padroni di casa per ritrovarsi comodamente sul 2-0, grazie alle reti in rapida successione di Rowe e Clark: «Siamo...