Tra il 1’ e il 5’ è la prima linea dello Zugo a rendersi pericolosa in un paio di occasioni: Conz è attento. Sul fronte opposto, nel minuto seguente, Genoni sventa una bella deviazione di Grassi e un due contro uno gestito così così da Flynn. Al 7’47’’ il portiere dei padroni di casa si fa però sorprendere in mezzo ai gambali da un’intuizione di Perlini, pescato da Zwerger in posizione defilata. Da lì in poi i leventinesi soffrono di brutto, complici ben tre penalità in meno di dieci minuti. Se non arriva il pareggio dello Zugo è solo grazie a un grande Conz: decisivi, in particolare, gli interventi su Thorell e Bachofner.