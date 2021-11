È ripreso nel modo migliore il campionato dell’Ambrì Piotta. Alla Gottardo Arena i biancoblù hanno superato senza troppi patemi l’Ajoie, battuto per 2-0 grazie alle reti di Bürgler e di Burren in superiorità numerica.

Primo tempo

La prima grande occasione della sfida è biancoblù: al 2’30’’ Zwerger, tutto solo davanti a Östlund, si fa ipnotizzare dal portiere dell’Ajoie. La scena si ripete al 6’01’’: questa volta è Kneubuehler a non sfruttare la ghiotta occasione. L’Ajoie si fa vedere per la prima volta al 12’08’’: il tiro di Rohrbach è ben controllato da Ciaccio. Al 15’04’’ Bürgler parte in velocità: il suo tiro è controllato in due tempi da Östlund. Al 16’26’’ Joggi riceve due minuti di penalità per uno sgambetto: il power-play dell’Ambrì non punge e dalle tribune piove anche qualche fischio. Ma al 19’07’’ Bürgler infila il disco dell’1-0 dopo un errore di Rouiller.

Secondo tempo

Il periodo inizia con un forte tiro di Isacco Dotti che esce di pochissimo. Al 21’44’ Hauert viene spedito per due minuti sulla panchina dei cattivi e finalmente l’Ambrì Piotta torna a colpire in power-play: sehna Burren al 23’33’’ con un violento tiro al volo dalla linea blu. l’Ajoie ci prova con Wannström, ma Ciaccio è ben piazzato. Al 29’47’’ viene penalizzato Kozun: l’Ajoie non riesce pratricamente mai ad entrare nel terzo di difesa leventinese. Al 36’04’’ Burren riceve due minuti di penalità: è l’Ambrì a sfiorare la terza rete al termine di una ripartenza orchestrata da Trisconi e Grassi.

Terzo tempo

Al 41’56’’ Bogdanoff parte in velocità, ma il suo tiro da buona posizione è centrale. Al 42’13’’ Hächler riceve due minuti di penalità: ancora una volta il power-play della squadra giurassiana non si rende mai pericoloso. È poi l’Ambrì Piotta a poter giocare due minuti con un uomo in più a causa dell’espulsione di Wannström: Zwerger va vicino alla terza rete. L’Ambrì Piotta gestisce la situazione senza mai indietreggiare, l’Ajoie offensivamente è invisibile. Tanto che Östlund viene richiamato in panchina solo a 16’’ dalla terza sirena.

IL TABELLINO

Ambrì Piotta – Ajoie 2-0 (1-0, 1-0, 0-0)

Reti : 19’07’’ Bürgler (Kneubühler) 1-0. 23’33’’ Burren (Bürgler, in 5c4, esp. Hauert) 2-0.

Spettatori: 5.482.

Arbitri : Tscherrig/Urban (Duarte/Altmann).

Penalità : 3x2’ c. Ambrì ; 3x2’ c. Ajoie.

Ambrì Piotta: Ciaccio; Z. Dotti, I. Dotti; Kozun, Regin, McMillan; Hietanen,

Burren; Bürgler, Heim, Kneubühler; Fohrler, Fischer; Pestoni, Grassi, Zwerger; Hächler; Trisconi, Kostner, Bianchi; Dal Pian.

Ajoie: Östlund; Birbaum, Hauert; Fortier, Devos, Wannström; Eigenmann, Joggi; Rohrbach, Romanenghi, Schnegg; Rouiller, Pouilly; Bogdanoff, Frossard, Schmutz; Huber, Hänggi; Frei, Ness, Macquat.

Note: Ambrì senza Fora, D’Agostini e Pezzullo (infortunati); Ajoie privo di Asselin, Gauthier-Leduc e Hazen (infortunati).

GLI ALTRI RISULTATI

Davos – Zugo 2-0. Bienne – Rapperswil 1-2.

LA CLASSIFICA

1. Davos 22/49. 2. Friburgo Gottéron 22/45. 3. Bienne 24/45. 4. Rapperswil-Jona Lakers 24/45. 5. Zugo 22/44. 6. ZSC Lions 20/36. 7. Ambrì Piotta 23/32. 8. Losanna21/30. 9. Berna 22/28. 10. Lugano 24/26. 11. Ginevra Servette 23/23. 12. SCL Tigers 23/20. 13. Ajoie 22/15.

