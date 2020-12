Dopo aver – malvolentieri – trascorso il weekend a guardare gli altri giocare, l’Ambrì Piotta riparte dalla Coppa Svizzera. È tempo di quarti di finale e alla Valascia arriva un Friburgo reduce dalla sconfitta in campionato con il Losanna. Ma la Coppa, si sa, è un’altra cosa. Ed ora che sono arrivate fin qui, tutte le squadra punteranno con decisione all’ultima edizione del trofeo.

Difficile dire come ci arriveranno i biancoblù, che sono scesi per l’ultima volta sul ghiaccio sabato 21 novembre in occasione del successo casalingo contro il Ginevra Servette: «Abbiamo saputo solo venerdì in mattinata – spiega Luca Cereda – che non avremmo giocato contro il Langnau e questo ha ovviamente modificato un po’ i nostri programmi. Allo stesso tempo abbiamo voluto mantenere una certa routine: abbiamo...