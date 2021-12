Su nove punti in palio, l’Ambrì Piotta in stagione ne aveva concessi all’Ajoie già quattro prima della sfida di sabato. Ebbene, questa volta i leventinesi tornano a casa con tre punti meritati, tre punti importanti. Gli uomini di Luca Cereda si sono imposti a Porrentruy per 4-1 sulla squadra giurassiana e, oltre a tirare un piccolo sospiro di sollievo, ritrovano un po’ di fiducia dopo un periodo non molto fortunato.

Primo tempo

L’Ambrì fatica ad ingranare e nei primi cinque minuti sono i padroni di casa a imporre la loro legge alla Raiffeisen Arena di Porrentruy. Poi, i leventinesi alzano la testa e si rendono pericolosi in un paio di occasioni. Il gioco proposto dalle due squadre non è tra i migliori e il ritmo non è elevatissimo. I giocatori hanno tuttavia il merito di darsi da fare e i portieri diventano i protagonisti. La rete di apertura cade al 16’51’’ grazie a Matteo Romanenghi che porta in vantaggio i padroni di casa. I biancoblù sembrano accusare il colpo ma la penalità sul conto di Isacco Dotti non permette loro di prendere ossigeno. Ma proprio con l’uomo in meno gli uomini di Luca Cereda riescono a colpire con Regin (tornato al gol dopo un mese e pulviscoli), che proprio poco prima della prima sirena porta di nuovo il confronto in perfetto equilibrio.

Secondo tempo

L’Ambrì Piotta entra sul ghiaccio nel tempo di mezzo con ben altro piglio rispetto al primo e, se i giurassiani avevano dominato la frazione iniziale anche per i demeriti leventinesi, si fa vedere con decisione dalle parti di Wolf. Dopo quattro minuti Incir ha la possibilità di portare in vantaggio i suoi grazie a un’occasione monstre, con il portiere già battuto, che però finisce fuori. È solo l’avvisaglia di quanto succederà qualche minuto più tardi. È infatti ancora Patrick Incir il protagonista dell’azione che finalmente porta l’Ambrì sul 2-1. L’attaccante biancoblù infila alle spalle di Wolf un ottimo suggerimento di Daniele Grassi. Siamo a metà partita, le due formazioni non sfruttano due superiorità numeriche, una per parte. Ma sono i leventinesi a farsi preferire, l’Ajoie sembra un poco appannato. L’Ambrì ne approfitta e insiste. E dieci minuti dopo il vantaggio, arriva il raddoppio: il 3-1 è opera di Petr Cajka, che ribatte in rete un precedente tiro di Inti Pestoni, festeggiando nel migliore dei modi il suo 21. compleanno. I biancoblù rientrano nello spogliatoio con il passo più leggero e con la consapevolezza di, forse, aver messo il risultato in cassaforte.

Terzo tempo

Nei primi cinque minuti del terzo periodo non succede molto, se non una piccola pausa per controllare le condizioni di Tim Wolf, colpito da un disco sul casco, e il palo colpito dall’Ajoie. Poi, l’Ambrì prende in mano le redini del confronto e si rende pericoloso in un paio di frangenti, con Bürgler e con Pestoni. Ma è Dario Kostner a consolidare il risultato, infilando il 4-1 a dieci minuti dal termine dell’incontro. Tre lunghezze sono una distanza importante, anche per la manifesta superiorità tecnica della squadra ticinese su quella giurassiana in questo particolare frangente. L’Ambrì rinsalda i ranghi e si limita a tenere lontano il disco dal proprio settore difensivo: il tempo scorre veloce e l’Ajoie sembra non avere più benzina. Infatti la partita si trascina lentamente verso la fine e, quando suona la sirena che manda tutti a casa, l’Ambrì festeggia il successo ritrovato.

IL TABELLINO

Ajoie – Ambrì Piotta 1-4 (1-1, 0-2, 0-1)

Reti: 16’51’’ Romanenghi 1-0. 19’04’’ Regin (Pestoni, in 5c4!, esp. I. Dotti) 1-1. 27’35’’ Incir (Grassi) 1-2. 37’23’’ Cajka (Pestoni) 1-3. 49’50’’ Kostner (Fischer) 1-4.

Spettatori: 3.805.

Arbitri: Lemelin/Ruprecht (Gnemmi/Duarte).

Penalità: 3x2’ c. Ajoie; 4x2’ c. Ambrì.

Ajoie: Wolf; Gauthier-Leduc, Pouilly; Fortier, Devos, Schmutz; Birbaum, Eigenmann; Rohrbach, Romanenghi, Huber; Joggi, Hauert; Asselin, Frossard, Bogdanoff; Rouiller, Helfer; Frei, Ness, Schnegg.

Ambrì Piotta: Ciaccio; Hietanen, I. Dotti; D’Agostini, Kostner, McMillan; Fohrler, Fischer; Bürgler, Heim, Kneubühler; Burren, Z. Dotti; Pestoni, Regin, Cajka; Hächler; Incir, Grassi, Bianchi; Neuenschwander.

Note: Ajoie senza Hazen, Macquat e Wannström (infortunati); Ambrì privo di Conz, Dufey, Fora, Zwerger (infortunati) e Kozun (ammalato). Dal 58’25’’ l’Ajoie senza portiere.

GLI ALTRI RISULTATI

Berna – Davos 3-1. Bienne – Friburgo 1-3. Rapperswil – Zugo 5-2. Lugano - Langnau 4-1.

LA CLASSIFICA

1. Friburgo Gottéron 31/66. 2. Rapperswil Lakers 32/61. 3. Zugo 30/60. 4. Davos 29/57. 5. Bienne 32/55. 6. ZSC Lions 30/47. 7. Lugano 31/44. 8. Losanna 29/43. 9. Berna 30/42. 10. Ambrì Piotta 33/39. 11. Ginevra Servette 30/38. 12. SCL Tigers 32/30. 13. Ajoie 31/18.

©CdT.ch - Riproduzione riservata