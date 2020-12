Anche nell’ultima edizione della Coppa Svizzera - che dal prossimo anno sparirà dal calendario - il sogno dell’Ambrì Piotta è svanito prima delle semifinali. Alla Valascia si è infatti imposto il Friburgo, al termine di una partita che ha fatto anche arrabbiare non poco i biancoblù. In particolare il direttore sportivo Paolo Duca, che dalla tribuna stampa non l’ha mandata a dire agli arbitri principali Marc Wiegand e Thomas Urban.

Decisioni contestate

I leventinesi in effetti - senza che questo diventi però un alibi per giustificare l’eliminazione dal torneo, possono recriminare per alcune decisione invero parecchio dubbie da parte dei direttori di gara. In occasione del raddoppio di Chris DiDomenico, soprattutto, è parso a tutti chiaro il fallo dell’attaccante canadese reo di aver strappato...