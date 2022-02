Un bel colpo, sulla carta, per l’Ambrì Piotta. Un azzardo, difficilmente comprensibile, per il Berna. Il club biancoblù ha infatti comunicato che l’attaccante canadese Cory Conacher – attualmente sotto contratto con gli Orsi – terminerà la stagione in prestito in Leventina. Il ds Paolo Duca ha insomma trovato il sostituto di Steve Moses che – stando all’accordo tra le due società – a partire dal 1. marzo dovrebbe tornare al Rapperswil. Meglio utilizzare il condizionale, considerando le follie del mercato.

Coscienti dei rischiGià, perché il Berna ha di fatto deciso di rinforzare – tanto meglio per i biancoblù – la sua concorrente diretta nella lotta per accedere ai pre-playoff. Conacher, inoltre, potrà scendere in pista contro gli Orsi, ciò che non aveva potuto invece fare Moses contro il Rappi....