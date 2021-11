Un pessimo secondo tempo costa caro all’Ambrì Piotta, battuto 4-1 a Rapperswil in uno scontro diretto di metà classifica. In una prima frazione equilibrata, i leventinesi erano riusciti a passare in vantaggio con il primo gol stagionale di Trisconi. Nel periodo centrale, però, i Lakers hanno preso chiaramente il comando delle operazioni, segnando tre reti con la complicità della squadra ospite. Negli ultimi venti minuti, i biancoblù hanno fatto troppo poco per cercare di riaprire il match, incassando la quarta rete a porta vuota.

Primo tempo

La sfida tra i due peggiori power-play del campionato si apre con una superiorità numerica sprecata per parte. Dapprima il Rapperswil non sfrutta il fallo d’emergenza di Fohrler su Forrer, poi Djuse ferma irregolarmente un contropiede in shorthand di Kozun. Il più pericoloso con l’uomo in più e Zangger, ma Ciaccio non trema. Al 13’48’’ il forecheck dei biancoblù è all’origine dell’1-0 di Trisconi dopo un tiro di Hietanen deviato da Bürgler. Al 17’22’’ Cervenka fa la barba al palo. Sulla ripartenza, Nyffeler vince il duello con Pestoni. A 23’’ dalla sirena si fa espellere Zaccheo Dotti.

Secondo tempo

Il Rappi riparte con l’uomo in più rendendosi pericoloso sull’asse Cervenka-Zangger. Sulla scia del power-play, i Lakers continuano a spingere e al 24’40’’ pareggiano grazie a Djuse. All’origine del gol vi è una marcatura leggera di Hietanen su Mitchell. Al 30’07’’ un liscio di Fischer libera Eggenberger davanti a Ciaccio, ma il portiere ha la meglio. L’Ambrì Piotta è in difficoltà, si rifugia spesso in liberazione vietata e al 31’20’’ si ritrova in inferiorità numerica per uno sgambetto di Zwerger. Ancora una volta Kozun parte in shorthand, ma viene disturbato (irregolarmente?) al momento di concludere. Rientrato dalla penalità, Zwerger si presenta solo davanti a Nyffeler sprecando tutto quanto. Al 35’35’’ i padroni di casa passano in vantaggio: Ciaccio serve Dünner giocando il disco col bastone e viene fulminato dalla botta al volo di Wick. Subito dopo è Cervenka a sfiorare il gol in contropiede. Al 38’18’’ il 3-1 lo segna Vouardoux su assist dello stesso topscorer ceco, con la difesa leventinese spalancata. Il periodo centrale si chiude con l’Ambrì in power-play.

Terzo tempo

L’Ambrì Piotta non riesce a sfondare e il Rapperswil si fa vedere in contropiede, prima con Neukom e poi con Cervenka. Al 48’10’’ il fuoriclasse ceco tira a colpo sicuro da posizione ravvicinata, ma Ciaccio allunga il gambale tenendo in partita i leventinesi. Al 48’56’’ arriva la quarta superiorità numerica per i padroni di casa per un fallo di Heim. Dapprima Ciaccio salva su Lammer, poi Zangger centra il palo. Al 51’36’’ Bianchi conquista un prezioso power-play, ma Nyffeler ha vita facile sulle conclusioni di Bürgler. Al 56’21’’ Pestoni, libero nello slot, non trova il pertugio in backhand. Subito dopo Cereda toglie Ciaccio, ma non vi è traccia di assalto finale. Al 59’10’’ Wetter chiude i conti con il 4-1 a porta vuota.

IL TABELLINO

Rapperswil - Ambri-Piotta 4-1 (0-1 3-0 1-0)

Reti: 25’ Djuse (Zanggerl) 1-1. 36’ Wick (Dünner) 2-1. 39’ Vouardoux (Cervenka) 3-1. 59'10 Wetter (Djuse) 4-1 (a porta vuota).

Spettatori: 4.013.

Arbitri: Borga/Mollard (Obwegeser/Stalder).

Penalità: 3x2’ c. Rapperswil; 4x2’ c. Ambrì.

Rapperswil: Nyffeler; Sataric, Djuse; Vouardoux, Profico; Jelovac, Maier; Bircher; Lammer, Albrecht, Cervenka; Zangger, Mitchell, Eggenberger; Wick, Dünner, Forrer; Brüschweiler, Wetter, Neukom; Ramsauer.

Ambrì Piotta: Ciaccio; Zaccheo Dotti, Isacco Dotti; Hietanen, Burren; Fohrler, Fischer; Hächler; Kozun, Regin, Kneubuehler; Bürgler, Heim, Trisconi; Pestoni, D'Agostini, Zwerger; Incir, Kostner, Bianchi; Cajka.

Note: Rapperswil senza Aebischer, Baragano, Lehmann, Moses e Rowe (infortunati). Ambrì Piotta senza portiere dal 56'21 al 59'10.

GLI ALTRI RISULTATI

Ajoie – Berna 2-5. Ginevra – Bienne 3-1. Losanna – Friburgo 6-3. Langnau – Davos 2-3. Zugo - Lugano 6-1.

LA CLASSIFICA

1. Friburgo Gottéron 21/42. 2. Bienne 22/42. 3. Zugo 19/41. 4. Davos 19/40. 5. Rapperswil 21/36. 6. Zurigo Lions 19/33. 7. Losanna 20/30. 8. Ambrì Piotta 21/29. 9. Lugano 22/26. 10. Berna 20/25. 11. Ginevra Servette/22. 12. Langnau 22/20. 13. Ajoie 19/13.

©CdT.ch - Riproduzione riservata