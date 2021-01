Il primo tiro pericoloso della partita è ginevrino: al 3’10’’ Ciaccio è pronto su Jacquemet. Al 5’43’’ l’Ambrì Piotta si ritrova in inferiorità numerica per troppi uomini sul ghiaccio: il box-play biancoblù regge benissimo. Come il 21 novembre scorso, Tömmernes (15’10’’) riceve una penalità di partita per un fallo su Trisconi: i leventinesi non ne approfittano, anche perché Michael Fora si fa espellere per uno sgambetto. La partita rimane insomma equilibrata, senza grandissime occasioni. L’Ambrì Piotta, molto concentrato a livello difensivo, fatica a creare in attacco.