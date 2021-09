Dopo quattro sconfitte di fila, l’Ambrì Piotta ha ritrovato il sorriso strapazzando il Bienne capolista. Alla Gottardo Arena è finita 4-0, con tre reti segnate nei primi 13 minuti di gioco. Si è finalmente sbloccato Zwerger, autore di una doppietta. Pure Heim ha trovato il suo primo gol con la nuova maglia. Dopo cinque partite, è tornato a colpire anche il power-play, con il provvisorio 2-0 di Kostner. A rendere il tutto ancora più bello, ecco il primo “shutout” stagionale firmato da Conz. Curiosità: al 32’ la partita ha vissuto una pausa imprevista quando un check di Zwerger su Rathgeb ha mandato in frantumi il vetro di una balaustra. L’immagine perfetta di una partita dominata dai padroni di casa, con i seeländer fatti a pezzettini al netto delle pesanti assenze di Haas, Cunti, Sallinen e Hofer.

Primo tempo

All’1’53’’ Zwerger apre le marcature arrivando per primo su un disco vagante nello slot. Per l’austriaco è la prima rete stagionale. Al 4’25’’ arriva il raddoppio di Kostner, con Forster penalizzato e l’incerto Paupe beffato sotto i gambali. Per la squadra di Luca Cereda è il primo gol in power-play nelle ultime sei partite. I biancoblù sono dominanti e al 7’07’’ centrano l’asta con Fohrler, servito da Kozun in transizione. Il Bienne non vede la porta fino al 9’12’’, quando ci prova Brunner in contropiede. Al 13’04’’ si sblocca anche Heim, dimenticato nello slot dopo una lunga battaglia alle assi vinta dai padroni di casa: è 3-0. I leventinesi sprecano una seconda superiorità numerica al 14’, mentre nel finale si fa espellere Bürgler.

Secondo tempo

Ai seeländer resta ancora un minuto in 5 contro 4, ma Conz non corre pericoli. Al 21’10’’ McMillan spreca una buona occasione da distanza ravvicinata. Al 26’35’’ Conz disinnesca una minaccia di Rajala grazie ad uno spettacolare intervento con il guantone. Al 28’32’’ Grossmann ferma fallosamente Bürgler. Con l’uomo in più, Fora si inventa un assolo a tutta pista, ma manca il tocco vincente. Poco dopo è ancora McMillan a sfiorare la quarta rete. Al 32’ un check di Zwerger su Rathgeb manda in frantumi uno dei vetri vicini alla panchina leventinese. Dopo quasi dieci minuti di sosta, si riparte. Al 33’ Kozun spara alto a tu per tu con Paupe, dopo un errore di Grossmann. Lo stesso Grossmann viene nuovamente penalizzato al 37’, ma l’Ambrì non ne approfitta.

Terzo tempo

Al 42’ Pezzullo si sacrifica bloccando un potente tiro di Schneeberger. Al 42’58’’ i biancoblù partono in quattro contro due e Zwerger firma il 4-0 su assist di Grassi e Pestoni. Al 44’13’’ viene penalizzato Heim, ma il Bienne non riesce a far breccia nel box leventinese. Al 53’11’’ Zwerger viene penalizzato per un cross-check: Conz difende brillantemente il suo “shutout”. Al 56’43’’ è l’Ambrì a poter giocare con l’uomo in più. Zwerger sfiora la tripletta, ma il risultato non cambia.

IL TABELLINO

Ambrì Piotta – Bienne 4-0 (3-0, 0-0, 1-0)

Reti : 1’53’’ Zwerger (Pestoni) 1-0. 4’25’’ Kostner (Kozun, in 5c4, esp. Forster) 2-0. 13’04’’ Heim (Trisconi) 3-0. 42’58’’ Zwerger (Grassi) 4-0.

Spettatori : 5.061.

Arbitri : Lemelin/Hürlimann (Cattaneo/Meusy)

Penalità : 3x2’ c. Ambrì; 4x2’ c. Bienne.

Ambrì Piotta : Conz; Fora, I. Dotti; Kozun, Regin, Kneubühler; Hietanen, Pezzullo; Bürgler, Heim, McMillan; Fohrler, Z. Dotti; Pestoni, Grassi, Zwerger; Fischer; Trisconi, Kostner, Bianchi; Incir.

Bienne : Paupe; Rathgeb, Lööv ; Hischier, Schläpfer, Rajala ; Yakovenko, Grosmann; Hügli, Tanner, Kessler; Delémont, Forster; Brunner, Karaffa, Künzle; Schneeberger, Stampfli; Kohler, Froidevaux, Garessus.

Note : Ambrì Piotta senza D’Agostini (infortunato); Bienne privo di Cunti, Fey, Haas, Hofer e Sallinen (tutti infortunati).

GLI ALTRI RISULTATI

Friburgo- Lugano 3-2. Rapperswil-Jona Lakers - Ajoie 3-2. Losanna - Berna 4-1. Langnau Tigers - Zugo 1-2. Zurigo Lions - Davos 4-3.

LA CLASSIFICA

1. Bienne 10/22. 2. Zugo10/21. 3. Zurigo Lions 8/17. 4. Friburgo Gottéron9/17. 5. Rapperswil-Jona Lakers 9/15. 6. Lugano 9/14. 7. Davos 8/13. 8. Ambrì Piotta 8/11. 9. Langnau Tigers 9/9. 10. Losanna 7/8. 11. Ginevra Servette 8/8. 12. Berna 9/7. 13. Ajoie 8/6.

