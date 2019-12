Un derby a senso unico. Una cosa mai vista, almeno in queste proporzioni. La migliore versione dell’Ambrì Piotta contro la peggiore versione del Lugano. Finisce 7-2 ed è un risultato che non fa una grinza, tanto evidente ed umiliante è stato il dominio dei padroni di casa, alla faccia dell’infermeria intasata. Per la prima volta in stagione la squadra di Luca Cereda riesce a segnare più di quattro reti e prolunga il suo ottimo momento. Bianchi e compagni infilano infatti la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, vincendo il terzo derby consecutivo. I bianconeri, imbarazzanti e incapaci di costruire un’azione degna di tale nome, subiscono l’aggressività, la velocità e la voglia matta dei leventinesi dall’inizio alla fine. E rimediano una figuraccia senza precedenti. Sami Kapanen sopravviverà a questo disastro?

Di seguito la cronaca del match.

Primo tempo

All’Ambrì Piotta bastano 38 secondi per passare in vantaggio con Flynn, sfruttando un cambio scellerato dei bianconeri e un rimbalzo concesso da Zurkirchen. Al 5’ Romanenghi serve un disco invitante a Zangger, ma il numero 94 lo spreca. Non sbaglia invece Mazzolini, che al 6’04’’ porta i leventinesi sul 2-0 dopo un ingaggio offensivo vinto da Goi. Per l’attaccante ticinese, cresciuto nel vivaio bianconero, è la seconda rete in due partite dopo quella di Davos. Il Lugano subisce l’aggressività e la velocità dei padroni di casa. Le difficoltà della squadra di Kapanen si palesano del tutto a metà periodo, quando i biancoblù si installano perennemente nel terzo d’attacco. In questa fase di grande pressione, gli uomini di Cereda conquistano il primo power-play della serata al 12’28’’. Con Jecker espulso l’Ambrì non si fa pregare e al 14’08’’ vola sul 3-0 grazie a una deviazione di Fohrler su tiro di Zwerger. In pista c’è una sola squadra e Kapanen non può far altro che chiamare il time-out. Al 16’ altra penalità contro i bianconeri: esce Suri, che accusa Zwerger di simulazione. L’austriaco non abbocca alla provocazione. Con l’uomo in più, D’Agostini sfiora il poker. La sirena salva il Lugano in un primo tempo dominato da capitan Bianchi e compagni. Il totale dei tiri lo conferma: 17-4.

Secondo tempo

Nei primi minuti l’Ambrì Piotta gestisce il comodo vantaggio senza forzare. Il Lugano, dal canto suo, resta molto confuso: ne è un esempio perfetto la penalità subita al 24’32’’ per cambio scorretto. Attorno al 28’ Mazzolini resta a terra nel terzo d’attacco dopo un contrasto con Fazzini: gli arbitri lasciano continuare e proprio il topscorer bianconero parte in contropiede, segnando il 3-1 al 28’18’’ con un tiro dalla distanza e la complicità di Manzato. La squadra di Luca Cereda non accusa minimamente il colpo e torna subito a spingere, trovando il 4-1 già al 31’25’’ con un tiro di Fischer che sorprende Zurkirchen. Come per Fohrler, anche per Fischer è la prima rete stagionale. La reazione bianconera si limita a un tentativo di Bertaggia al 34’13’’. Al 36’21’’ viene penalizzato Neuenschwander, ma il Lugano non sfrutta la sua prima superiorità numerica. A fil di sirena rete annullata ai bianconeri per bastone alto di Sannitz.

Terzo tempo

L’Ambrì Piotta riparte all’attacco, ma al 41’14’’ si ritrova in inferiorità numerica per un fallo di Sabolic. Con l’uomo il Lugano non va oltre il palo di Loeffel al 42’02’’. Al 43’59’’ è Walker a finire sulla panchina dei puniti per un aggancio ai danni di Dotti. Appena 29 secondi dopo viene espulso anche Chorney e i leventinesi si ritrovano per un minuto e mezzo in 5 contro 3. Al 45’57’’ arriva così la rete del 5-1 di Flynn, accordata dagli arbitri dopo una verifica al video per sospetto tocco di pattino. Al 49’14’’, con il Lugano in power-play (espulso Zwerger) e senza portiere (mossa della disperazione di Kapanen), Müller insacca il 6-1 a porta vuota. Nella stessa penalità, al 49’41’’, lo stesso Müller si procura e sbaglia un rigore. Il 7-1 in shorthand arriva comunque al 49’45’’ grazie a D’Agostini. Di pura cosmesi il 7-2 di Riva al 54’27’’.

