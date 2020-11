Non è bastato il primo gol di Flynn in campionato e nemmeno l’energia portata in pista dall’instancabile Mazzolini e dalla sua linea. Il Friburgo ha vinto, anche meritatamente, una partita sofferta e difficile da interpretare. I biancoblù, reduci dalla pausa ma soprattutto dalla quarantena, hanno fatto fatica a mettere in pista le giuste emozioni e sul piano del ritmo i padroni di casa si sono fatti preferire agli uomini di Cereda: approfittando della partita giocata sabato scorso a Visp negli ottavi di finale della Coppa svizzera Sprunger e compagni – che nei quarti si recheranno a fine novembre alla Valascia – hanno messo sotto pressione la retroguardia ospite nelle fasi più delicate della sfida. A Desharnais e compagni sono bastati in particolare pochi minuti nel periodo centrale per prendere il sopravvento a livello di gioco e di intensità.

La fiducia dei burgundi

La violenta conclusione del centro canadese, al 32’, ha spianato la strada ai padroni di casa, che hanno preso fiducia proprio dopo una situazione di inferiorità numerica che avrebbe potuto indirizzare la sfida in un’altra direzione. Al powerplay biancoblù è invece mancato un certo dinamismo e sulle rive della Sarine si è fermata anche l’incredibile striscia di reti di Julius Nättinen, che ha tuttavia trovato il suo primo assist in campionato. I leventinesi, in generale, non sono quasi mai riusciti a mettere in difficoltà l’impianto difensivo del Gottéron.

«Il 2 a 1 arrivato subito dopo un powerplay a nostro favore ci ha fatto male», ammette Diego Kostner a fine incontro. «In quel momento ci siamo lasciati un po’ andare e loro ci hanno messo sotto pressione nella nostra zona. Penso che in generale comunque non sia stata una partita eccezionale da parte nostra. Non abbiamo fatto abbastanza per poter portare a casa punti», aggiunge l’attaccante italiano.

Dopo la pausa e la quarantena imposta alla squadra, i leventinesi hanno fatto piuttosto fatica a creare emozioni. «Non è mai facile ricominciare, soprattutto quando ritorni sul ghiaccio in una pista vuota. Non è ovviamente una scusa – chiarisce subito Kostner - e noi sappiamo che dobbiamo dare molto di più, soprattutto sul piano delle emozioni. Il nostro modo di giocare è semplice: dobbiamo portare energia sul ghiaccio ed è questo che ci serve per poter vincere le partite».

«Mi mancava il fiato»

Come si è sentito Kostner alla sua prima partita dopo aver convissuto con il virus? «Mi sento molto affaticato. Nei primi due tempi sono rientrato pian piano, poi nel terzo ho giocato di più ma sentivo che mi mancava il fiato».

©CdT.ch - Riproduzione riservata