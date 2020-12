Quinta sconfitta consecutiva per l’Ambrì, battuto 3-1 a Davos. I biancoblù pagano alcuni grossi errori individuali (Ciaccio sull’1-0, Fora in occasione della terza rete) e la poca concretezza sotto porta. Per i grigionesi è stato decisivo Chris Egli, autore di una doppietta: lo scorso anno era in prestito ai leventinesi per la prima parte del campionato e per la Coppa Spengler.

Primo tempo

I biancoblù iniziano con la giusta aggressività. Al 4’15’’ Trisconi spreca la prima grande occasione a tu per tu con Aeschlimann. Poco dopo sono i padroni di casa a sfiorare il gol con un tocco sotto porta di Turunen. Al 6’27’’ il Davos trova l’1-0 con un tiro innocuo di Egli che sorprende Ciaccio sul primo palo. All’12’ è Kneubühler a fallire da due passi. Al 17’09’’, con Pinana penalizzato, Nygren firma il 2-0: Ciaccio è coperto e immobile. Nel finale tocca all’Ambrì provarci in power-play.

Secondo tempo

Invece di sfruttare la sua prima superiorità numerica, l’Ambrì Piotta incassa il 3-0 in «shorthand» al 20’41’’. Lo segna di nuovo Egli, sfruttando un errore in impostazione di Fora. Cereda inserisce immediatamente Östlund al posto di Ciaccio. I biancoblù non si danno per vinti: dopo aver superato un’inferiorità numerica alla mezzora, accorciano le distanze con Isacco Dotti al 32’56’’. Al 38’59’’, dopo un altro errore di Fora, il Davos si procura un rigore: Östlund ha la meglio su Ambühl. Al 39’40’’ Fischer riceve 5’ e penalità di partita per una carica alla testa su Frehner.

Terzo tempo

Al 41’27’’ un bastone alto di Palushaj sul volto di Grassi (2’+2’) ristabilisce la parità numerica. In 4 contro 4 il Davos è subito pericoloso con Turunen, ma Östlund si conferma reattivo. I minuti scorrono e l’Ambrì fatica a creare occasioni per tornare in partita. L’opportunità arriva al 51’22’’, grazie a un fallo di Barandun. Il power-play, però, non trova sbocchi. Al 56’21’’ Cereda chiama il “time-out”. Poco dopo inizia a richiamare il portiere in panchina, ma il risultato non cambia più.

