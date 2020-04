L’Ambrì Piotta ha messo sotto contratto per le prossime tre stagioni, con un’opzione a favore della società per un ulteriore anno, l’attaccante rossocrociato Josselin Dufey. Classe 2002, il giocatore è cresciuto nel settore giovanile del Losanna ed è reduce da un’esperienza oltreoceano nei Notre Dame Hounds Midget AAA, formazione canadese che partecipa ad uno dei migliori campionati Midget in Nordamerica, la Saskatchewan Midget AAA Hockey League. Nelle ultime tre stagioni con la maglia dei Notre Dame Hounds, Dufey ha collezionato 133 presenze condite da 50 gol e 56 assist.