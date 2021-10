L’Ambrì Piotta torna da Zugo senza punti e senza gol. Contro i campioni svizzeri in carica, i leventinesi hanno lottato, cercando di contenere il più possibile la verve offensiva degli avversari, ma i padroni di casa hanno meritatamente vinto 2-0, facendo la differenza nel periodo centrale con le reti di Lander e Martschini. Tra le note liete, oltre agli spunti del solito Pestoni, va segnalato un box-play impeccabile. La squadra di Dan Tangnes non è infatti riuscita a sfruttare le sue sei superiorità numeriche. Bocciato invece Juuso Hietanen, protagonista in negativo sulle due reti dei Tori.



Primo tempo

Nei primi 5 minuti lo Zugo è molto attivo in zona offensiva. Inizialmente l’Ambrì si limita a contenere le iniziative avversarie, rendendosi pericoloso soltanto con la linea di Pestoni. Da metà periodo, però, i leventinesi diventano più efficaci nel forecheck e prendono coraggio in fase di possesso. L’occasione più chiara capita a Zwerger al 15’30’’, dopo un disimpegno sbagliato da Leuenberger. I Tori chiudono la frazione in power-play per una carica di Fohrler.



Secondo tempo

Al 20’37’’ Suri colpisce il palo con l’uomo in più. La pressione dei Tori convince Cereda a spendere il time-out al 26’25’’. Al 28’56’’ i padroni di casa sprecano un altro power-play, ma al 31’08’’ arriva l’1-0 di Lander, libero di colpire da distanza ravvicinata. Al 32’11’’ nuova penalità disinnescata dal box-play ospite. Al 35’40’’ Kneubühler colpisce il palo. Sulla rapida ripartenza, favorita da un errore di Hietanen, Martschini firma il 2-0 al 35’48’’. Al 38’02’’ viene espulso Kozun.



Terzo tempo

L’Ambrì Piotta è subito pericoloso con Pestoni. Al 41’10’’ ecco la prima superiorità numerica per i biancoblù, con Inti ancora protagonista. La rete, però, non arriva. Al 44’59’’ è lo Zugo a sprecare il suo quinto power-play. Al 48’30’’ Hollenstein si supera su una conclusione ravvicinata di Fora. Al 54’10’’ Fohrler si accomoda sulla panchina dei puniti, ma lo Zugo non ne approfitta neanche stavolta. Nel finale ci prova ancora Pestoni. Cereda rinuncia a togliere il portiere e il risultato non cambia più.

