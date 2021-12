Tempo di rinnovi in casa leventinese. Daniele Grassi ha sottoscritto un accordo valido fino al termine della stagione 2025-26. L’attaccante classe 1993, tornato in Leventina nel 2020 dopo quattro stagioni trascorse oltre San Gottardo, ha giocato 298 partite in National League con la maglia biancoblù collezionando 33 gol e 40 assist. Isacco Dotti ha invece firmato un nuovo accordo fino al termine della stagione 2026-27. Il difensore classe 1993 in carriera ha disputato 171 partite con l’HCAP mettendo a referto 8 gol e 12 assist. Suo fratello, Zaccheo Dotti, ha a sua volta prolungato fino al 2026. «Zack», alla sua seconda stagione in maglia biancoblù, ha totalizzato 75 presenze in Lega Nazionale A condite da 4 gol e 3 assist.