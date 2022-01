Un mesetto di attesa per una sconfitta tanto amara quanto figlia di una certa logica, visto il lungo periodo di inattività. L’Ambrì Piotta ha dato tutto quello che aveva nel primo tempo, volando sul 3-1 e sprecando qualche altra ghiotta occasione per aumentare il divario. Poi, però, il suo ritmo è visibilmente calato. E il Ginevra, a sua volta reduce da una quarantena, ha preso il sopravvento, facendo pure un gigantesco affare in ottica pre-playoff ai danni degli stessi leventinesi. I padroni di casa si sono imposti 4-3. Di seguito la cronaca del match.

Primo tempo

Al Ginevra bastano 49 secondi per passare in vantaggio con il primo gol stagionale di Richard, al termine di un’insistita azione nel terzo d’attacco. Colpito a freddo, l’Ambrì Piotta reagisce alla grande. Ci prova subito Pestoni, poi Heim pareggia in power-play al 3’59’’ deviando un tiro del rientrante Fora. Al 6’10’’ proprio Pestoni, scatenato, firma il 2-1 con un tiro al volo su assist di Regin. All’origine del gol vi è un liscio di Vatanen. Tra l’8’48’’ e l’11’52’’ Inti si crea altre due occasioni da rete. I leventinesi continuano a dominare sotto ogni aspetto e al 13’23’’ trovano il 3-1 con Isacco Dotti. Poco dopo Pestoni sfiora di nuovo la rete. Al 17’20’’, con Fischer espulso, Kostner manca il gol in «shorthand».

Secondo tempo

Il Servette rientra dal primo intervallo con maggiore concentrazione. Nei primi dieci minuti i leventinesi controllano la situazione, ma attorno alla mezz’ora la pressione dei padroni di casa aumenta. Tra il 30’51’’ e il 33’02’’ l’Ambrì incassa due penalità consecutive. Dapprima sfiora due reti in inferiorità numerica con Trisconi e Kostner, poi, al 34’28’’, subisce il 2-3 di Winnik con Trisconi espulso. Al 35’ è di nuovo Pestoni a rendersi minaccioso in combutta con Zwerger. Al 36’34’’ Tömmernes si beve tutta la difesa ospite e serve a Jooris il disco per il comodissimo 3-3.

Terzo tempo

I padroni di casa ci provano subito con Pouliot. L’Ambrì risponde al 44’10’’ con uno splendido assolo di Zwerger. Al 47’16’’ è Regin a tirare da posizione pericolosa, ma il disco finisce nel guantone di Nyffeler. Il Servette cerca di mettere più pressione su Ciaccio, ma al 51’50’’ suda freddo sull’incursione di Isacco Dotti. Al 52’54’’ i romandi trovano il gol del sorpasso grazie ad una deviazione di Moy su appoggio di Le Coultre. A 42 secondi dalla sirena, Vermin viene penalizzato. Cereda chiama il time-out e toglie il portiere per giocarsela in 6 contro 4, ma la rete non arriva.

