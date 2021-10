Chiamato a riscattarsi dopo un fine settimana da zero punti, l’Ambrì Piotta di Luca Cereda non ha deluso le aspettative. Alla Gottardo Arena, contro il Langnau, i biancoblù hanno reagito con convinzione allo svantaggio iniziale accumulato nel primo tempo, trovando tre reti di marca svizzera nei restanti quaranta minuti – con Kneubuehler, Bürgler e Grassi – che hanno permesso a Fora e compagni di riassaporare il gusto della vittoria. Di seguito la cronaca del confronto.

Primo tempo

La prima occasione del confronto è dell’Ambrì Piotta, che parte meglio e dopo 2’30’’ sfiora la rete con una deviazione sotto porta di Zwerger, salvata all’ultimo da Grossniklaus. I biancoblù gestiscono il gioco ma non pungono, il Langnau punta sulle ripartenze. All’8’53’’ Pesonen sfrutta una rapida incursione per battere Conz e portare i Tigers in vantaggio. Gli uomini di Cereda provano a reagire e all’11’36’’ Zwerger pesca Fora nello slot, la cui conclusione ravvicinata è però respinta. Dopo un power-play non sfruttato per parte, Trisconi chiude il periodo fallendo una ghiotta doppia chance.

Secondo tempo

Rispetto al primo periodo, il terzo centrale è molto più vivace. L’Ambrì impatta la sfida già al 21’52’’ con Kneubuehler, che conclude al meglio una bella percussione orchestrata dal tandem Hietanen-Bürgler. La rete galvanizza la squadra di Cereda, che continua a spingere e al 25’08’’ si porta in vantaggio proprio con l’ex Lugano, la cui conclusione è bella e imparabile. La reazione degli uomini di O’Leary non si fa attendere e il Langnau si fa minaccioso dalle parti di Conz, che però non capitola. Nel finale meglio di nuovo l’Ambrì, con due occasioni fallite da Pestoni e Bianchi.

Terzo tempo

Nel periodo conclusivo le due squadre, un pelo più accorte difensivamente, si rispondono colpo su colpo in termini di occasioni create. Il Langnau, sotto di una rete, non riesce però mai a mettere per davvero sotto pressione la retroguardia leventinese, che appare sempre in controllo. Anzi, al 48’45’’ i biancoblù sfiorano addirittura il 3-1 con Kozun, la cui deviazione su tiro di Fora termina però la sua corsa sul palo. Poco male, perché al 57’22’’ è infine Grassi - su assist di Pestoni - a portare avanti di due reti i padroni di casa, che ritrovano così il successo dopo un weekend in bianco.

IL TABELLINO

Ambrì Piotta – Langnau 3-1 (0-1, 2-0, 1-0)

Reti : 8’53’’ Pesonen (Schilt) 0-1. 21’52’’ Kneubühler (Bürgler) 1-1. 25’08’’ Bürgler (I.Dotti) 2-1. 57’32’’ Grassi (Pestoni) 3-1.

Spettatori : 5.378.

Arbitri : Lemelin/Hngerbühler (Obwegeser/Wolf).

Penalità: 3x2’ c. Ambrì; 5x2’ c. Langnau.

Ambrì Piotta: Conz; Fora, I. Dotti; Kozun, Regin, D’Agostini; Hietanen, Burren; Bürgler, Heim, Kneubühler; Fohrler, Z. Dotti, Pestoni, Grassi, Zwerger; Hächler, Fischer; Trisconi, Kostner, Bianchi.

Langnau: Punnenovs; Blaser, S. Erni; Grenier, Schmutz, Olofsson ; Schilt, Leeger ; Schweri, Saarela, Pesonen; Grossniklaus, Elsener; Petrini, Salzgeber, Sturny; Aeschbach; Berger, Diem, Langenegger; Loosli.

Note: Tigers senza Guggenheim, Huguenin (entrambi ammalati), Stettler, Weibel, Zaetta e Zryd (tutti Infortunati). Dal 58’38’’ Langnau senza portiere.

GLI ALTRI RISULTATI

Berna – Ginevra Servette d. s. 3-2. Friburgo Gottéron – Bienne 0-1. Losanna – Zugo d.s. 3-4. ZSC Lions – Rapperswil d.r. 3-4. Lugano-Ajoie 4-1.

LA CLASSIFICA

1. Friburgo Gottéron 19/41. 2. Bienne 19/39. 3. Davos 16/34. 4. Zugo 16/33. 5. ZSC Lions 17/30. 6. Rapperswil Lakers 18/27. 7. Ambrì Piotta 18/27. 8. Lugano 19/26. 9. Losanna 17/24. 10. Langnau Tigers 19/20. 11. Berna 18/19. 12. Ginevra Servette 18/16. 13. Ajoie 16/9.

