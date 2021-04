L’ultima partita dell’Ambrì Piotta giocata nella vecchia Valascia si è conclusa con una sconfitta (2-3) ad opera del Friburgo. I leventinesi sono andati in vantaggio con Perlini al 3’03’’, ma al 13’01’’ si sono fatti infilare da Schmid. Ancora un vantaggio per i biancoblù grazie a Trisconi (16’24’’), ma allo scadere del primo periodo (19’59’’) è stato DiDomenico a riportare i burgundi in parità. La rete di Marchon, realizzata al 44’59’’ ha sancito la sconfitta in un tiepido pomeriggio di inizio aprile che sarà comunque ricordato nella storia del club.