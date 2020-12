Dopo 21 secondi Kostner sfiora la rete. Al 28’ il Davos conquista un power-play, ma i leventinesi non corrono rischi. La linea di Nättinen cresce a vista d’occhio e al 31’ è proprio il finlandese a firmare l’1-0 con un tiro ravvicinato all’incrocio su assist di Zwerger. Poco dopo i biancoblù si ritrovano in 3 contro 5 per 1’24’’, ma il box-play ospite fa valere la sua aggressività. I grigionesi tirano molto di più rispetto alla prima frazione, ma Ciaccio non si concede sbavature. E così, al 36’31’’, Grassi segna il 2-0 dopo un insistito lavoro di Rohrbach alle assi. Nel finale altro ottimo box-play ospite.