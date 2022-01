Il venerdì sera, a Langnau, non c’è molto da fare. Hockey, hamburger e patatine fritte - quelle della Ilfis sono leggendarie - bastano e avanzano per lanciare il weekend. Ieri, ad essere onesti, i tifosi dei Tigers avrebbero potuto scegliere di rifugiarsi in un bar. O chiedere soccorso a Netflix. Invece no. Erano in 4.600. Nonostante nove sconfitte di fila e un solo straniero a disposizione, Harri Pesonen. Lo spettacolo, purtroppo, ne ha risentito parecchio. I bernesi hanno lottato con generosità, d’accordo, ma hanno mostrato tutti i loro limiti attuali. E con una formula che non prevede la retrocessione, serate così rischiano di diventare un’abitudine.

I meriti dei biancoblùL’Ambrì Piotta, in un contesto particolare, con tante trappole sparse sul ghiaccio, ha avuto il merito di non complicarsi...