Ci ha provato e ha lottato fino alla fine, l’Ambrì Piotta. I biancoblù hanno mostrato grande carattere nella sfida della Valascia contro il Bienne, rimontando per due volte i Seeländer. Prima dallo 0-2 al 2-2 e poi dal 3-2 al 3-3. Gli uomini di Cereda però, troppo indisciplinati sull’arco del confronto (11 penalità a 3 il conteggio finale!), hanno però ceduto definitivamente il passo nell’overtime, con l’uomo in meno sul ghiaccio. Per i biancoblù si tratta del secondo k.o. consecutivo. Di seguito la cronaca del match.

Primo tempo:

Il Bienne parte subito forte e mette sotto pressione la difesa leventinese, trovando un’asta con Hofer al 3’28’’. Nei primi dieci minuti i Seeländer testano Östlund altre tre volte. Dapprima con una doppia conclusione di Forster (7’30’’), poi con Komarek (9’20’) e Hügli (10’20’’), entrambi rimasti a tu per tu con il portiere biancoblù, che riesce però a neutralizzarli. L’Ambrì prende allora coraggio, testando Van Pottelberghe all’11’ con J. Neuenschwander, e poi con una bella combinazione sull’asse Perlini-Flynn (15’32’’). L’ultima chance è invece di Brunner (19’30’’), senza successo.

Secondo tempo:

La ripresa si apre con l’immediato vantaggio di Rajala, che al 21’32’’ sorprende dalla distanza un Östlund non irreprensibile. I Seeländer cavalcano il momento e sfruttano 4’ inflitti a Fora per portarsi sul 2-0 al 26’04’’, con Hügli. Cereda chiama il time-out per spronare i suoi, ed è la svolta. In box-play, con espulso Z. Dotti, i biancoblù accorciano le distanze grazie a una rete di Kostner (34’51’’), abile a ribadire in fondo al sacco un primo tentativo fallito di Zwerger. Meno di due minuti più tardi, al 36’33’’, i leventinesi impattano la sfida. A regalare il pareggio ad un Ambrì galvanizzato è Perlini, ben imbeccato da Kneubuehler.

Terzo tempo:

Ibiancoblù partono forte nel periodo conclusivo, creandosi subito una buona occasione con Mazzolini, che al 41’28’’ si fa incantare da Van Pottelberghe. Il gol del 3-2 lo siglano però i Seeländer, con un tiro di Hügli che al 49’25’’ coglie ancora una volta di sorpresa Östlund. Ad impattare una seconda volta la sfida è Perlini, che in power-play al 53’36’’ trova il 3-3 con un gran tiro. Ileventinesi negli ultimi minuti del terzo conclusivo superano un primo 5 contro 3, venendo però puniti con l’uomo in meno nell’overtime, subendo il definitivo 4-3 di Cunti al 61’01’’, in 4 contro 3.

I leventinesi torneranno in pista domenica alla Valascia, in occasione del quarto derby stagionale contro il Lugano.

