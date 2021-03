Ci ha sperato fino all’ultimo, l’Ambrì Piotta, ma i leventinesi sono stati battuti per 5-4 dallo Zugo. A decidere la sfida è stata una rete di Alatalo, in superiorità numerica, al 58’02’’.

Lo Zugo passa già al 1’14’’: Simion - al suo 21. gol stagionale - ribatte in rete dopo una corta respinta di Ciaccio. L’Ambrì Piotta pareggia quasi subito: pasticcio difensivo della difesa dello Zugo e al 3’29’’ Flynn fa 1-1. Al 4’46’’ i biancoblù passano in vantaggio con una rete fotocopia: Schlumpf regala il disco a Incir, che insacca. E al 6’43’’ Fora colpisce un clamoroso palo con un tiro dalla linea blu. Al 7’45’’ Lion Martschini riporta le due squadre in perfetta parità.

Con l’Ambrì Piotta in superiorità numerica, Leonardo Genoni compie un vero e proprio miracolo su Kostner. Al 28’09’’ lo Zugo si riporta avanti: è Alatalo a sorprendere Ciaccio con un tiro dalla lunga distanza.Al 32’19’’ Fora riceve due minuti di penalità, ma il box leventinese regge bene. Poco dopo è l’Ambrì Piotta a poter giocare con un uomo di movimento in più: Perlini fa 3-3 con un tiro incrociato. E ancora in power-play Diego Kostner riporta in vantaggio l’Ambrì.