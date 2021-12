Si chiude con una seconda sconfitta il weekend dell’Ambrì: dopo aver perso solo ai supplementari ieri con gli ZSC Lions, i leventinesi nella trasferta grigionese hanno offerto una prestazione sottotono. Sul ghiaccio di Davos finisce 2-0. Decidono nei primi minuti le reti di Wieser e Knak.

I biancoblù scendono in pista senza Fora, Zwerger e Conz, infortunatosi ieri nel corso del secondo tempo. Cereda mescola le linee difensive e ributta nella mischia Kozun al posto di D’Agostini, mentre Wohlwend deve fare a meno di Bromé, Senn, Frehner e Nussbaumer.

I padroni di casa passano in vantaggio al primo vero sussulto offensivo della partita: un velenoso tiro di Marc Wieser supera Ciaccio al 4’10’’. Il Davos continua a premere e all’8’ Knak è il più lesto nello slot e infila il 2-0. Cereda chiama il timeout e prova a scuotere i suoi, ma sono sempre i grigionesi a dettare il ritmo. Sul finire di primo tempo i biancoblù hanno l’opportunità di giocare in powerplay, ma non si rendono mai pericolosi dalle parti di Aeschlimann.

Nei primi secondi del periodo centrale è McMillan il primo a impensierire l’estremo difensore grigionese. Nei minuti successivi l’Ambrì è più presente a tutta pista ma non riesce a incidere. Ancora una volta pure il powerplay – quasi 4’ in superiorità numerica consecutivi e una ventina di secondi in 5 contro 3 - non sortisce gli effetti sperati, mentre in boxplay i leventinesi si confermano attenti e ordinati. Ambühl al 39’ sfiora il 3-0 e si rende pericoloso anche nei primi minuti del terzo conclusivo.

Per provare a dare un’ulteriore scossa Cereda inserisce Incir con Grassi e Pestoni. Gli ospiti negli ultimi 20’ provano a ricucire lo strappo, ma McMillan – il più ispirato in maglia biancoblù – e compagni fanno fatica a crearsi delle nitide occasioni da gol. La partita si trascina così verso il 60’ senza grandi sussulti su entrambi i fronti. Negli ultimi due minuti Cereda prova il tutto per tutto e richiama Ciaccio in panchina: è tutto inutile, neppure in 6 contro 4 – espulso Stransky – i leventinesi riescono a superare Aeschlimann. Finisce 2-0.

DAVOS 2

AMBRÌ PIOTTA 0

2-0, 0-0, 0-0

Reti: 4’10’’ M. Wieser (Wellinger) 1-0; 8’00’’ Knak (C. Egli) 2-0.

Spettatori: 4775.

Arbitri: Tscherrig e Stolc (Obwegeser e Huguet).

Penalità: 4x2’ contro Davos; 4x2’ c. Ambrì Piotta.

Davos: Aeschlimann; Heinen, Nygren; Simic, Rasmussen, Stransky; Wellinger, D. Egli; Ambühl, Corvi, M. Wieser; Jung, Zgraggen; Prassl, C. Egli, Schmutz; Barandun, Stoop; Ritzmann, Canova, Knak.

Ambrì Piotta: Ciaccio; I. Dotti, Z. Dotti; McMillan, Regin, Kozun; Burren, Hietanen; Bianchi, Kostner, Incir; Fischer, Fohrler; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Pezzullo, Hächler; Trisconi, Grassi, Pestoni.

Note: Davos senza Nussbaumer, Bromé, Senn, D. Wieser e Frehner (inf.) Ambrì Piotta s. D’Agostini (in sovr.), Fora, Zwerger e Conz (inf.). Timeout: Ambrì Piotta 8’00’’; Ambrì Piotta senza portiere dal 57’42’’ al 60’00’’.

