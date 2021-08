«Ai tifosi chiedo un’eccezione: l’11 settembre, quando esordiremo nella nuova pista, dovremo cantare la Montanara prima della partita, non dopo. Il fatto di essere lì a giocare, sarà la nostra grande vittoria». Sì, il sogno di Filippo Lombardi e del popolo biancoblù sta per realizzarsi. Una casa tutta nuova. Attorno allo stadio multifunzionale ha ruotato gran parte della conferenza stampa d’inizio stagione, andata in scena stasera al Casinò di Locarno. «Era impossibile. E quindi lo abbiamo fatto», ha detto il presidente. «Questo è lo spirito dell’Ambrì Piotta. Una società che nel 2022 festeggerà 85 anni di vita, che non è mai fallita e che non è mai retrocessa nell’era dei playoff. Una società che ha avuto tantissimi guai, sì, ma che ha sempre saputo resistere. Abbiamo perso tante partite, ma abbiamo sempre vinto le battaglie decisive». Per la gara d’apertura non è prevista un’inaugurazione formale, ma Lombardi ha dato appuntamento a dicembre per una grande festa.

Filippo Lombardi. © Keystone/Samuel Golay

La strategia non cambia

Il direttore sportivo Paolo Duca ha fissato gli obiettivi stagionali: «Vogliamo raggiungere i pre-playoff e vivere una Spengler da protagonisti, ma soprattutto portare nel nuovo stadio lo spirito combattivo e gli altri valori che hanno sempre contraddistinto l’HCAP». Il ds intende ingaggiare un quinto straniero entro l’inizio del campionato, dopo un’estate ricca di arrivi e partenze. «Siamo entrati nel quinto anno della nostra gestione sportiva», ha aggiunto. «La strategia non cambia. Malgrado l’innesto di qualche giocatore esperto, restiamo un club formatore con un’identità legata al territorio. Nella rosa allargata di 31 giocatori ci sono 13 ticinesi, 11 dei quali cresciuti nel nostro settore giovanile».

La forza del gruppo

Anche Luca Cereda ha sottolineato i diversi cambiamenti all’interno della squadra: «Il primo obiettivo è stato quello di integrare al meglio i nuovi arrivati, abituandoli alle nostre idee di gioco. Voglio citare John Cooper, l’allenatore dei Tampa Bay Lightning, vincitori delle ultime due Stanley Cup: ‘‘Vincono sempre le squadre, mai i singoli’’. Per noi sarà importantissimo creare un gruppo unito. Faremo il massimo per raggiungere i traguardi elencati da Duca. Per centrare i pre-playoff dovremo lasciarci alle spalle tre squadre. Un obiettivo raggiungibile, ma non facile. Potremo farcela soltanto insieme: staff, giocatori, dirigenti e tifosi».

Massimo Frigerio e Paolo Duca. © Keystone/Samuel Golay

Un grande cantiere

Massimo Frigerio, presidente della Valascia Immobiliare SA, ha parlato del Nuovo Stadio Multifunzionale: «In poco più di due anni abbiamo costruito una struttura da 50 milioni di franchi. L’opera è quasi finita, ogni giorno si osservano degli sviluppi grazie al lavoro di circa 150 operai. Tante persone in gamba ci hanno permesso di trasformare un sogno in realtà. Già oggi sappiamo che l’11 settembre non sarà tutto perfetto, ma lotteremo ogni minuto per essere pronti».

Il CEO dell’HCAP, Nicola Mona, ha sottolineato l’assoluto divieto di fumare nella nuova struttura, ribadendo che per accedervi servirà il certificato COVID. Proprio oggi è inoltre arrivato l’ok del Cantone per il piano di protezione.

Michael Fora e Luca Cereda. © Keystone/Samuel Golay

Mike si riprende la «C»

La serata si è conclusa con un annuncio a sorpresa: Michael Fora torna capitano, un ruolo che aveva già ricoperto nel 2017-18, prima di tentare l’avventura oltre oceano. Prende il posto di Elias Bianchi, inserito nel team di assistenti insieme a Grassi e Zwerger. «Non me lo aspettavo», ha detto Mike. «Elias ha svolto un ottimo lavoro e so di poter sempre contare su di lui. La mia prima volta con la C, quattro anni fa, ero molto giovane e mi tremavano le gambe. Nel frattempo ho accumulato esperienza, ma resta un’emozione fortissima, soprattutto in un momento storico come questo, con il trasloco nella nuova pista».

©CdT.ch - Riproduzione riservata