(Aggiornato) - L’Ambrì ha comunicato di aver trovato un accordo con i suoi dipendenti per un taglio degli stipendi. I nuovi contratti sono già stati firmati. A partire dai primi 84 mila franchi, che non vengono toccati, viene operato un taglio del 22%. Esempio: su uno stipendio di 100 mila franchi, la riduzione riguarderà 16 mila franchi (100-84). La società ha calcolato di poter così recuperare un terzo della perdita dovuta alla pandemia, quantificata in 2,5-3 milioni.