Una sfida, in realtà, partita in salita per i leventinesi, scesi sul ghiaccio con soli due stranieri – anche Novotny ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un leggero infortunio – e con coach Cereda obbligato a rimescolare le linee dopo la sconfitta di ieri alla Valascia. Partita finita, dopo poco più di 5’, anche per Jannik Fischer: un fallo alle assi su Moy costa al difensore biancoblù una penalità di partita. Bianchi e compagni però – dopo un inizio di partita quantomeno incerto - non si arrendono e resistono con ordine, rischiando anche di passare in vantaggio con D’Agostini all’8’. Il casco giallo leventinese, a tu per tu con Manzato, si fa ipnotizzare dal suo ex compagno.