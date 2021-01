In un primo tempo caratterizzato da numerosi errori di impostazione e diverse ripartenze da una parte e dall’altra, sono i tigrotti dell’Emmental ad andare più vicino alla rete del vantaggio. La prima occasione per i biancoblù arriva con Zwerger all’ottavo minuto, ma il top scorer leventinese non ne approfitta. Il livello della sfida è tutt’altro che elevato e i padroni di casa, nel complesso più pericolosi, ci provano – invano - con Andersons, Dostoinov e Leeger. Gli uomini di Cereda faticano a presentarsi davanti a Punnenovs e pure in powerplay non incidono: la circolazione del disco è decisamente troppo lenta.



Al 22’28’’ i biancoblù trovano il gol del vantaggio grazie a un bel tiro di Kostner, ben servito da Flynn, che fulmina Punnenovs. La sfida continua a essere particolarmente confusa, ma l’Ambrì ha il merito di difendersi bene in due occasioni con l’uomo in meno. Al 31’, al rientro da una penalità, Fora – con Müller e Fischer – si presenta solo davanti all’estremo difensore lettone e non riesce a sfruttare l’occasione. I padroni di casa – particolarmente imprecisi anche al tiro - non riescono a reagire e la partita si trascina alla seconda pausa con grossolani errori in ogni zona della pista da parte di entrambe le squadre.