«Creiamo insieme nuove emozioni». È il titolo del video con il quale l’Ambrì Piotta ha infine ufficializzato l’arrivo di quattro nuovi giocatori per la prossima stagione. Le indiscrezioni delle scorse settimane hanno così trovato definitiva conferma. A tornare a casa è innanzitutto Inti Pestoni. Ed è proprio l’ex attaccante del Berna e già biancoblù, a fare da guida - nel cortometraggio pubblicato dalla società - ai neoacquisti Dario Bürgler (attaccante in arrivo dal Lugano), Yanik Burren (difensore ex Berna) e André Heim (attaccante pure ex Berna). Il tutto nel cuore di Ambrì, tra la vecchia Valascia e la nuova pista. Pestoni vestirà la maglia dei leventinesi per i prossimi 4 anni, mentre Bürgler, Burren ed Heim hanno sottoscritto dei contratti biennali.