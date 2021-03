Lo storico debutto nel postseason, per i Ticino Rockets, non è stato da film hollywoodiano. Niente vittoria a sorpresa, niente exploit al primo tentativo. Alla Lonza Arena, il Visp ha fatto valere esperienza e fattore campo, portandosi sull’1-0 nella serie best of 3. Adrien Lauper, autore dell’unica rete dei ticinesi nel k.o. per 4-1, vede però il bicchiere mezzo pieno: «La squadra era euforica per questo match. L’atmosfera era elettrica, forse addirittura troppo. Nei primi due periodi abbiamo pagato lo scotto delle emozioni: volevamo strafare e questo ci ha penalizzati. Forse perché per molti era la prima partita di playoff in carriera. Peccato, perché a parer mio avevamo (e abbiamo tutt’ora) le carte in regola per poter avere la meglio sui vallesani».

Ripartire dal terzo tempo

A dimostrarlo...