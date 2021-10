Il 15 marzo del 2016, dopo essersi assicurati una tranquilla salvezza nel girone intermedio dei playout, Inti Pestoni e Daniele Grassi si concessero un ultimo giro di pista per salutare il pubblico della Valascia. Entrambi stavano per andarsene a Zurigo. Il primo ai Lions, il secondo al Kloten. Nel 2019-20 si sarebbero poi ritrovati nel Berna, facendosi forza per i rispettivi infortuni.

Ora sono di nuovo a casa. Dani ci è tornato già l’anno scorso, Inti quest’estate. Dal 29 settembre (4-0 al Bienne) giocano in linea insieme, in un terzetto completato da Zwerger. I risultati sono eccellenti.

Sotto i riflettoriMartedì, dopo la doppietta segnata al Losanna, Inti ha chiesto di puntare i riflettori altrove: «Se giocatori come me riescono ad esprimersi al meglio, lo devono a combattenti come Grassi»....