L’attaccante nativo di Praga, dalla stagione 2014-2015 alla stagione 2019-2020 è stato impegnato prima nella QMJHL ed in seguito nell’organizzazione degli Ottawa Senators, che lo avevano scelto al secondo giro del draft nel 2015. Nelle 6 stagioni passate in Nord America, ha collezionato un bottino di 86 gol e 164 assist in 200 partite in QMJHL, 37 gol e 51 assist in 148 partite in AHL e 5 reti e 6 assist in 57 partite in NHL. Dalla stagione 2020-2021 Chlapík ha fatto ritorno in Europa, dapprima con i Pelicans di Lahti (campionato finlandese), poi in patria con lo Sparta Praga.