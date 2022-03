A poche ore dalla chiusura dell’ultima possibile finestra di mercato, alla luce dei diversi infortuni accusati in Regular season e di alcune attuali situazioni incerte a questo riguardo tra gli attaccanti, la società bianconera ha deciso di tutelarsi ulteriormente per la fase decisiva della stagione nel reparto offensivo.

Dopo una parentesi in Svizzera di 16 partite nel 2018 con il Davos, Prince si è messo in evidenza nella KHL (175 partite, 51 gol, 69 assist), dapprima con il Sibir Novosibirsk, successivamente per due stagioni con la Dinamo Minsk e in questo campionato con l’Avtomobilist Yekaterinburg (33 gare, 17 punti).